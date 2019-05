Renault a Fiat Chrysler jednají o spolupráci, ve hře je i fúze

Automobilky Fiat Chrysler (FCA) a Renault jednají možné spolupráci. V první fázi by se Fiat Chrysler mohl připojit k alianci Renault-Nissan-Mitsubishi. Později by mohlo dojít i k fúzi obou společností. S odvoláním na informované zdroje to v neděli uvedl server listu Financial Times.