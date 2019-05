Někdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) by se měla příští rok stát velvyslankyní v Řecku. Informoval o tom týdeník Respekt, Novinkám to potvrdil důvěryhodný zdroj ze Strakovy akademie. Premiér Andrej Babiš Novinkám řekl, že... Celý článek Trafika pro Krnáčovou aneb Z kuchyňky na ambasádu do Řecka»