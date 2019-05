Novinky, ČTK

Rozhodnutí členských zemí, které je završením celého legislativního procesu, v úterý oznámila Rada EU v tiskové zprávě.

Skončí tak prodej jednorázových plastových příborů, talířů, úchytů k nafukovacím balonkům, polystyrenových obalů na potraviny a hrnků na nápoje určených k okamžité spotřebě a také dalších produktů z plastů, které mohou přispívat ke znečištění mikroplasty.

Více recyklace



Členské státy se dále dohodly, že do roku 2029 bude recyklováno devět desetin plastových lahví. Do roku 2025 takové lahve budou muset být vyráběny alespoň se čtvrtinovým využitím recyklovaného plastu, do roku 2030 by měl tento podíl vzrůst na procent třicet.

Členské země kromě toho mají přijmout kroky k výraznému snížení používání plastových obalů na potraviny a nápoje, pro něž zatím neexistují náhradní obaly.

Nová pravidla předložila Evropská komise přesně před rokem, od té doby se o jejich konečné podobě vyjednávalo. Evropský parlament text směrnice odsouhlasil v březnu.