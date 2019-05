Trump rozehrál s Čínou vysokou hru o nové nastavení obchodních vztahů, jejíž zatím posední etapou je pohrůžka uvalení cel na téměř veškerý dovoz z Číny. Opatření se má dotknout zboží, jehož roční hodnota činí zhruba 300 miliard dolarů (6,9 bilionu Kč). Oznámení přišlo jen krátce poté, co bez dohody skončilo 11. kolo obchodních jednání mezi zástupci Číny a USA.

V jednání podle prezidentova tweetu Čína „krutě prohrává”, a proto chce čekat na výsledek voleb, které mají příští rok na podzim rozhodnout o osobě příštího amerického prezidenta. Peking prý doufá, že bude mít štěstí a vyhraje demokratický kandidát. „V takovém případě by mohli dál USA okrádat o 500 miliard dolarů ročně,” napsal Trump.

....The only problem is that they know I am going to win (best economy & employment numbers in U.S. history, & much more), and the deal will become far worse for them if it has to be negotiated in my second term. Would be wise for them to act now, but love collecting BIG TARIFFS!