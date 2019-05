Novinky, ČTK

Výše exekuční srážky je omezena takzvanou nezabavitelnou částkou, která v roce 2019 činí 6428,67 korun.

Počet důchodců s exekucí

Průměrná výše srážky činila na konci března u starobních důchodců 2698 korun a u starobních důchodkyň 2211 korun. Mužům pobírajícím invalidní penzi ČSSZ v průměru strhává 1978 korun, ženám 1980. U vdoveckých důchodů exekuční srážka dosahuje v průměru 1636 korun, u vdovských 1612.

Ještě na konci roku 2003 ČSSZ kvůli dluhu srážela část starobního, invalidního či pozůstalostního důchodu 21 561 lidem. Přes 50 tisíc se jejich počet dostal v roce 2010.

Na konci letošního prvního čtvrtletí mělo exekuční srážku z důchodu 26 054 seniorů a 26 633 seniorek, dále 21 707 invalidních důchodců a 14 430 invalidních důchodkyň. Nižší důchod kvůli exekuci navíc týká 1334 vdov a 260 vdovců.

Problematické rozhodčí doložky



Podle odborníků na dluhovou problematiku by úřad mohl nechat řadu neoprávněných exekucí zastavit, a to kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv.

ČSSZ o exekučních srážkách nerozhoduje. Řídí se nařízením soudu či exekučním příkazem exekutora, nebo rozhodnutím ze správního, konkurzního či insolvenčního řízení.

Vedení ministerstva práce tvrdí, že o řešení jedná.

Úředníci by nyní podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) museli jednotlivé případy vyhledávat ručně, na což ČSSZ momentálně nemá personální kapacity. „Potřebovali bychom na to desítky nových úředníků,” tvrdí ministryně práce Jana Maláčová.

1/1: V pondělí byl na můj pokyn na Poradě vedení MPSV schválen materiál s dalším postupem. V kostce: ČSSZ musí tyto případy vyhlédavat ručně a nemá na to personální kapacity, potřebovali bychom na to desítky nových úředníků. I přesto budeme s Ministerstvem spravedlnosti jednat... pic.twitter.com/CxmRVpeBcD — Jana Maláčová (@JMalacova) 3. Mai 2019

„Jsme připraveni poskytnout zdarma IT řešení či návod k jeho tvorbě. Je to snadné a může to pomoci těm nejzranitelnějším,” napsal v reakci právník Petr Němec, který se dlouhodobě zabývá bojem proti neoprávněným exekucím.

Ústavní i Nejvyšší soud prohlásily rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné v květnu 2011.

Snazší oddlužení

Od letošního roku přitom pro důchodce platí snazší podmínky pro oddlužení. Oddlužit se mohou, pokud se budou tři roky snažit splácet svůj dluh. Pro důchodce neplatí podmínka splatit aspoň 30 procent dluhu jako pro ostatní. Měsíčně musí platit jen odměnu insolvenčnímu správci, která se pohybuje kolem tisíce korun, a část dluhu, která se stanovuje individuálně. Tuto možnost může každý využít pouze jednou v životě.