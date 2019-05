bož, Novinky

Premiér chce, aby české banky odevzdávaly 10 až 20 procent z dividend do budoucího Fondu národního rozvoje. Babiš svůj plán považuje za alternativu k bankovní sektorové dani, kterou prosazuje jeho partner ČSSD.

Ještě hůře v minulém týdnu akcie finančních domů reagovaly, když Babiš v České televizi podpořil právě návrh ČSSD na sektorovou daň. Možná i proto premiér svá slova následně odvolal.

Akcie Komerční banky

FOTO: Martin Havelka, Novinky

„Minulý týden byl pro banky na pražské burze o poznání horší z důvodu hrozby sektorové daně. Dnešní reakce akcií se pohybuje okolo 1,5 procenta ztráty,” uvedl pro Novinky analytik Komerční banky Jiří Kostka.

„Na první pohled se zdá, že investiční fond ze zisků bank by neměl tak negativní vliv na hospodaření bank jako speciální sektorová daň,” dodal.

„Dá se očekávat, že více se dozvíme, až premiér představí svůj nápad ministryni financí. Nečekal bych, že dnes akcie bank v Česku budou ještě klesat, první reakci na tuto zprávu mají za sebou,” doplnil. Další reakce podle Kostky bude následovat po upřesnění myšlenky investičního fondu.

„Mám jiný návrh, jak získat ty peníze z bank, aby neodcházely do zahraničí a aby pomohly všem,” řekl Babiš s tím, že s bankami jedná.

Premiér chce, aby fond začal fungovat co nejdříve. O týden dříve nevyloučil podporu sektorové dani z dílny ČSSD. Akcie bank na to reagovaly silně negativně. Například akcie Komerční banky se propadly až k úrovni 850 korun za kus. Poté, co premiér slova odvolal, v průběhu hodiny vystoupala hodnota akcií Komerční banky na 880 korun za kus.