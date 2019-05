Podle Trumpa USA v pátek zvýší desetiprocentní clo na zboží z Číny v objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč) na 25 procent. Prezident navíc pohrozil, že Washington zavede 25procentní clo i na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč), které dosud clu nepodléhají. „Obchodní jednání pokračují s Čínou, ale příliš pomalu,” dodal Trump.

V jednu chvíli CSI 300 ztrácel přes šest procent. Později došlo k mírné korekci a v závěru obchodování se ztráta pohybovala kolem 5,8 procenta. Stále jde o jeden z největších propadů za tři roky.

Hongkongský Hang Seng ve stejnou dobu ztrácel 3,24 procenta. Japonský index Nikkei 225 klesl jen o 0,2 procenta.

„Z krátkodobého hlediska jsou investoři oprávněně znepokojeni,” řekl Financial Times tržní stratég společnosti JP Morgan pro oblast Asie a Tichomoří Tai Hui.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....