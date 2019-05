Americká ekonomika v dubnu vytvořila 263 000 pracovních míst, což je více, než očekávali analytici. Ti v průzkumu agentury Reuters v průměru předpokládali, že vznikne 185 000 pracovních míst.

„Míra nezaměstnanosti klesla na 3,6 procenta z předchozí úrovně 3,8 procenta, když se čekala stagnace. Nezaměstnanost je tak v USA nejníže za posledních 49 let,” komentoval hlavní ekonom Cyrrus Michal Brožka.

