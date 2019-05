Společnost Beyond Meat stanovila emisní cenu svých akcií na 25 dolarů. Během prvního dne obchodování na Wall Street jejich cena vyskočila až na 72 dolarů a nakonec čtvrteční obchodování uzavřely na 65,75 dolaru. Při této ceně je ohodnocení firmy blízko 3,8 miliardy dolarů (87 miliard korun), napsal server BBC.

Plant-based burger company Beyond Meat got a sizzling welcome to the Nasdaq in its IPO.



Its share price jumped 163% for the day, the biggest start for any IPO since the financial crisis pic.twitter.com/ItRHVeR3Fu