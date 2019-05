Tomáš Volf, Novinky

Ve středu se kurz koruny pohyboval kolem 25,64 Kč za euro a 22,90 Kč za dolar.

„Z hlediska vývoje kurzu koruny proti euru i dolaru bude důležité, zda dojde k očekávanému oživení v evropské ekonomice. Pokud ve druhém čtvrtletí budou z Evropy přicházet lepší data, mělo by mírně posilovat euro proti dolaru a také koruna proti euru. Žádné velké pohyby ale nečekám. Na začátku prázdnin čekáme kurz koruny proti euru poblíž 25,60 a vůči dolaru poblíž 22,40,“ řekl Novinkám hlavní ekonom společnosti Cyrrus Michal Brožka.

Ovšem pokud dojde k eskalaci obchodních válek nebo se opět objeví riziko tvrdého brexitu, pohyby na devizových trzích mohou být divočejší, upozornil.

Vývoj kurzu dolaru

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Žádné velké změny na kurzu koruny pro nejbližší měsíce nečeká ani hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. „Pro vývoj v posledním roce je typická nízká kurzová volatilita na měnovém páru koruna–euro a v dohledné době se na tom zřejmě nic nezmění,“ uvedl. Kurz v červnu odhaduje kolem 25,60 koruny za euro.

„Ani vůči dolaru pro nejbližší měsíce zásadnější změny neočekáváme, kurz by se měl pohybovat kolem 23 korun za dolar, postupně by se mohl začít prosazovat trend opatrného posilování české měny,“ soudí.

Horská čeká oslabení



„Na rozdíl od let 2017–18 nebudou domácí faktory jako růst ekonomiky, exportu, včetně inflace a úrokových sazeb hrát ve prospěch české koruny,“ domnívá se Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Podle ní není možné se stále a automaticky spoléhat na střednědobý trend posilování koruny, který je založen na víře v konvergenci české ekonomiky a přijetí eura někdy v budoucnu. V současné době se zdá, že tento střednědobý trend je převálcován globálními, potažmo regionálními vlivy, které nejsou zrovna příznivé, a přispívají tak k oslabování koruny.

„V polovině roku, tedy před začátkem prázdnin, proto očekáváme oslabení kurzu koruny vůči euru na úroveň 25,80 koruny za euro, v průběhu prázdnin by se měl kurz přiblížit až k 26 korunám za euro,“ odhadla Horská.

Pokud by se její výhled naplnil, vyplatilo by se teoreticky nakoupit eura raději hned. Smysl to může mít pro ty, kteří plánují na dovolené utrácet výraznější sumy v evropské měně.

S posilováním koruny vůči euru nepočítá ani analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák, podle něj nicméně není moc vážných důvodů ani pro citelnější oslabování. Připouští kolísání kurzu mezi 25,50 a 25,90 koruny za euro.

„K výraznějšímu posílení by koruna potřebovala, aby začala chodit lepší data z německé, potažmo z evropské ekonomiky a zároveň, aby se snížila nejistota ohledně protekcionistických opatření ve světovém obchodu. K tomu však ve 2. čtvrtletí pravděpodobně nedojde. Na druhé straně se momentálně těžko hledají důvody, proč by česká měna měla významněji oslabit nad hladinu 26 korun za euro, když situace v domácí ekonomice zůstává navzdory zpomalení poměrně solidní,“ shrnul pro Novinky.