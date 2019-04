ČTK

Akcie Microsoftu v loňském roce stouply zhruba o třetinu díky růstu zájmu o cloudové služby. Od počátku letošního roku posílily o téměř 23 procent. Ve čtvrtek se jim podařilo překonat nové rekordy a po začátku obchodování si připsaly až 5,1 procenta. Microsoft se tak opět stal největší firmou v USA podle tržní kapitalizace.

Microsoft ve středu po ukončení obchodování v USA oznámil, že jeho zisk ve fiskálním třetím čtvrtletí stoupl o 19 procent na 8,81 miliardy USD a příjmy o 14 procent na 30,57 miliardy USD. Zisk i příjmy překonaly odhady analytiků díky zájmu o cloudovou službu Azure a software Office.

Tržní ocenění ve výši jednoho bilionu dolarů je něco, čemu investoři věnují velkou pozornost, pro Microsoft to však není nic, čemu by se měl nějak více věnovat. „Toto je měřítko, které nikdo z vedoucích pracovníků nesleduje,” uvedl podle serveru The Verge minulý týden marketingový ředitel Microsoftu Chris Capossela. „Nevysedáváme, abychom si plácli, když akcie stoupnou na nové maximum.”

Microsoft se největší americkou firmou podle tržní kapitalizace stal již v roce 1998. Tuto pozici si držel až do začátku roku 2000, kdy splaskla takzvaná internetová bublina, což přineslo pád řady akcií technologických firem až k nule a krach mnoha firem.

Microsoftu pomáhá rozhodnutí generálního ředitele Satyy Nadelly snížit závislost na softwaru Windows pro osobní počítače a zaměřit se na služby cloud computing, tedy poskytování služeb či programů vzdálenými servery dostupnými z internetu. Nyní je Microsoft na tomto trhu dvojkou za firmou Amazon.