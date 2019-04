Ivan Vilček, Právo

Společnost Uber rozeslala svým bývalým řidičům hromadný e-mail, v němž oznámila svůj návrat.

„Pomůžeš nám dát Bratislavu opět do pohybu. Nedávné legislativní změny otevřely cestu k návratu Uberu do Bratislavy. Aktualizovali jsme požadavky pro řidiče podle nové legislativy a odteď můžeš přidávat požadované dokumenty do svého profilu,“ oznámila společnost svým řidičům.

Od dubna začala na Slovensku platit novela zákona o silniční dopravě, která upravuje podmínky podnikání v taxislužbě. Ruší se povinná zkouška z místopisu nebo nutnost taxametru, pokud je cena domluvena předem. Vozidla taxislužeb, včetně Uberu, budou muset být vybavena označením taxi na střeše i na dveřích.

Protesty taxikářů



Novela rovněž umožní zprostředkování služeb prostřednictvím telefonu, digitální platformy nebo jiným způsobem. „Jedná se o přizpůsobení podmínek s ohledem na trend, protože budoucnost spočívá v elektronizaci služeb,“ konstatovalo slovenské ministerstvo dopravy.

Společnost Uber pozastavila činnost v Bratislavě 27. března 2018. Bratislavský okresní soud totiž v půlce února loňského roku zakázal Uberu provozovat na Slovensku taxislužbu prostřednictvím osob, které k tomu nemají příslušné povolení. V praxi to znamenalo, že společnost musela svou aplikaci na Slovensku vypnout. Podnět k soudu podalo občanské sdružení koncesovaných taxikářů, které proti Uberu dlouhodobě bojovalo. Uber své služby nabízel v Bratislavě přes dva roky a ostatní taxikáři proti němu zorganizovali několik protestů.