Martin Procházka, Právo

Na problém upozornila agentura Reuters s odkazem na obchodníky a ruské představitele. Ropa, která se dodává přes ruský přístav v Baltském moři Usť Luga a ropovodem Družba do Běloruska, Polska, Německa, Maďarska a ČR, je podle agentury již od 19. dubna kontaminována vysokými hladinami organického chloridu.

Ten se používá ke zvýšení produkce, před odesláním zákazníkům musí ale být od ropy oddělen, neboť jinak hrozí poškození výbavy rafinérií.

Podle obchodníků, kteří jsou partnery několika předních evropských společností, kolísají u nynějších ruských dodávek hladiny organického chloru mezi 150 až 330 částicemi na jeden milion (ppm), zatímco maximum je podle normy deset ppm. Obvyklá úroveň činí jedna až tři ppm.

Ruské ministerstvo energetiky problém s kvalitou ropy potvrdilo. Slíbilo, že monopolní provozovatel ropovodů Transněfť problém co nejdříve vyřeší. Kdy by se tak mělo stát, ale neuvedlo. Podle zdroje Reuters obeznámeného se situací by problém mohl být vyřešen do konce týdne.

Informace přišly z Běloruska

Provozovatel ropovodů na území České republiky, společnost Mero, se o situaci dozvěděl od Běloruska. „Naše společnost byla spolu s dalšími provozovateli ropovodů, společnostmi Transpetrol a Ukrtransnafta, o této skutečnosti informována běloruskou společností Gomeltransněfť,“ řekla Právu mluvčí Mero Radomíra Doležalová.

Mero se podle jejích slov na dodávky připravuje. „Probíhá koordinace s ostatními přepravci. Přesný termín, kdy tato ropa nižší kvality dorazí na naše území, zatím nebyl zpřesněn. Informaci jsme okamžitě postoupili společnosti Unipetrol, která je vlastníkem této ropy, a je záležitostí rafinérie, jaká opatření k této skutečnosti přijme,“ dodala Doležalová.

To potvrdil Pavel Kaidl, mluvčí Unipetrolu, který zpracovává ruskou ropu v rafinérii v Litvínově. „O problému jsme byli informováni. Nyní čekáme na kompletní zprávu a poté rozhodneme o dalších krocích,“ sdělil Právu Kaidl.

Problém s kvalitou dodávek ruské ropy se objevil již loni v únoru. Tehdy do Evropy přitékala z Ruska ropa horší kvality, protože tu kvalitnější Rusové přesměrovali do Číny.