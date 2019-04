Abigail Disneyová je vnučka Roye Disneyho, spoluzakladatele firmy a bratra Walta Disneyho.

„Podle všech objektivních měřítek, více než tisícinásobek průměrná platu je šílenství,“ napsala v neděli na Twitteru. Tak velké rozdíly v odměňování podle ní mají ničivý vliv na společnost.

Let me very clear. I like Bob Iger. I do NOT speak for my family but only for myself. Other than owning shares (not that many) I have no more say in what happens there than anyone else. But by any objective measure a pay ratio over a thousand is insane. https://t.co/O34OjXd6rr