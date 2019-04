Novinky

Inspektoři ČOI zjistili, že u obou hraček je možné otevřít bez použití nástroje bateriové pouzdro a vyjmout z něj tužkové baterie, které malé děti mohou vložit do úst a cucat je. Dále hračky obsahují malé části, jako je například rolnička s pružinkou, které mohou být pro děti rovněž nebezpečné – mohou je spolknout nebo vdechnout.

Výrobky také neobsahují informaci o tom, pro který věk dítěte jsou určeny, a neobsahují ani upozornění na nebezpečí malých částí, které obsahují.

ČOI objevila nebezpečné plyšové pejsky s mašlemi a brýlemi

FOTO: ČOI

„Na bříšku obou modelů pejska je umístěné plastové pouzdro se dvěma bateriemi typu AA. Uzavření tohoto bateriového pouzdra je konstrukčně vyřešeno pomocí západky a šroubku, který ale na výrobcích nabízených k prodeji chyběl. Některým dětem ve věku do tří let se může podařit, a to i bez použití nástroje, tuto západku otevřít a baterie z pouzdra vyjmout,” uvedl Fröhlich.

U pejska s červenými mašlemi chybí rovněž jakékoliv identifikační údaje o výrobci či dovozci hračky do České republiky.