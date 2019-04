Ivan Vilček, Novinky, Právo

„Nesouhlasíme s tímto návrhem. Budeme požadovat vyvození osobní odpovědnosti,“ řekl Žiga. Zmíněné změny by musela schválit valná hromada SE. Jednalo by se už o páté zdražování dostavby jaderné elektrárny od začátku výstavby a celkové náklady by tak dosáhly 5,67 miliardy eur (145 miliard korun).

Dostavba třetího a čtvrtého bloku měla být dokončena v roce 2013. Před časem byl avizovaný termín uvedení do provozu červenec 2019, ale pokud dojde k dalšímu prodlení, tak oba bloky zprovozní až v příštím roce. Třetí blok je přitom dokončen z 98,8 procenta a čtvrtý blok z 84,6 procenta.

Stát vlastní 34 procent akcí SE. Většinovým vlastníkem je Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského, který si zatím dělí o akcie s italským Enelem.

Protesty proti dostavbě

Několik rakouských politických stran žádá zastavení dostavby elektrárny. Bezpečnost atomové elektrárny v Mochovcích zpochybnila také ochranářská organizace Global 2000. Odvolává se na svědectví bývalých inženýrů, kteří na dostavbě třetího a čtvrtého bloku pracovali. Ti tvrdí, že stavba nevyhovuje z bezpečnostního hlediska. Bratislava to označuje za cílené šíření strachu a paniky mezi obyvateli Rakouska a Slovenska.

Výstavba třetího a čtvrtého bloku v Mochovcích začala v roce 1987. Kvůli nedostatku peněz však byly práce v 90. letech pozastaveny. Obnoveny byly v roce 2008 poté, co majoritní podíl v SE získal italský koncern Enel. První dva bloky byly uvedeny do provozu v letech 1998 a 1999. Do vlastnické struktury SE v roce 2016 vstoupila skupina Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského.

Problémy s nedodržením termínů a rozpočtu mají i další stavby jaderných elektráren ve světě, na což často upozorňují odpůrci jaderné energie. Výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech či Temelíně plánuje i Česko. Stát a energetická firma ČEZ už roky debatují o vhodném financování a vyhlášení tendru na dodavatele tak nabírá zpoždění.