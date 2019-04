ivi, Právo

Televize upozornila, že před několika lety byl trend opačný a maďarské firmy přicházely na Slovensko. Jenže dnes disponuje Maďarsko nejnižší daní z příjmu právnických osob v celé Evropské unii.

„U nás podnikatel zaplatí 21 procent, za hranicemi je to jen devět procent,“ upozornila televize. Pro srovnání, v Česku je daň právnických osob 19 procent.

Své sídlo přemístily do Maďarska především menší firmy zabývající se administrativní činností, reklamou, účetnictvím a stavebnictvím. Nejvíc slovenských firem odešlo do Maďarska z nitranského, bratislavského a banskobystrického kraje. Odborníci však upozorňují, že v Maďarsku musí firmy platit také další daně do rozpočtů obcí a krajů.

Vládní Slovenská národní strana navrhuje snížení daní na Slovensku ze současných 21 na 15 procent.