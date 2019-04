Novinky, ČTK

Schválení rozpočtové strategie vládou je jedním z prvních kroků k přípravě státního rozpočtu na příští rok. Pro letošní rok je schválený rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Podle vývoje od začátku roku to vypadá, že s podobným schodkem na konci roku skutečně skončí. Podobný schodek předběžně plánuje resort financí i pro rozpočet na příští rok.

Loni přitom díky svižnému růstu ekonomiky hospodaření státu skončilo s přebytkem 2,9 miliardy korun, ačkoli schválený rozpočet počítal se schodkem 50 miliard.

Babiš velí šetřit, finance věští růst deficitu



Nyní se situace změnila. Ekonomika zpomalila, výběr daní stagnuje. Analytici upozorňují na rostoucí výdaje rozpočtu na platy státních zaměstnanců nebo na důchody. Premiér Andrej Babiš vyzval ministry, aby se snažili hledat úspory.

Veřejné finance by se měly dostat z letošního plánovaného přebytku 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) do schodku 0,2 procenta příští rok. Deficit veřejných financí by měl přitom v dalších letech růst, v roce 2021 na 0,3 procenta HDP a v roce 2022 na 0,5 procenta HDP, vyplývá z materiálu ministerstva.

Loni klesl přebytek veřejných financí z předloňských 1,6 procenta HDP na 0,9 procenta. EU požaduje deficit pod třemi procenty HDP.

Analytici připomínají, že u zadlužení velmi záleží na tom, zda jdou výdaje na investice, nebo na spotřebu.

Vláda by měla materiál MF v nejbližší době projednat. Jeho součástí je i Konvergenční program. Ten musí vláda poslat do Bruselu každoročně do konce dubna.