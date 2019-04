Martin Procházka, Právo

Zatímco u hracích automatů má zůstat stávající 35procentní daň a u kurzových sázek, tombol nebo turnajů malého rozsahu by se měla zvýšit ze současných 23 na 25 procent, tak u loterií se úřad chystá zvýšit zdanění z nynějších 23 na 30 procent.

Nejostřeji se vymezil Kalousek

Proti návrhu se hned po jeho zveřejnění včera zvedly kritické hlasy. Oponenti ministerstvu vytkli, že postupuje nekoncepčně a část her se přesune do ilegality. U loterií jako Sportka by daň vůbec nezvyšovali.

Nejostřeji se vůči návrhu vymezil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Navrhoval bych, abychom slovo hazard uměli rozdělit na společensky únosné aktivity a závislost. Je velký rozdíl mezi hracími automaty a tím, když jednou týdně parta zaměstnanců na pracovišti vyplní tiket,“ řekl Právu.

Návrh je podle Kalouska přesným opakem toho, co by byl ochoten podpořit. „U loterií bych zdanění ponechal na současné úrovni. Zvýšení na 30 procent pokládám za naprosto nepřiměřené a zbytečné. Smutné je, že vláda přichází s touto myšlenkou, protože nemá koncepci,“ řekl Kalousek.

„Na všechny strany rozdávala peníze, teď jí došly zdroje, tak přichází se zdaněním hazardu,“ poznamenal Kalousek. Podle něj s každým takovým zvýšením daní roste nebezpečí nelegálního hazardu.

Jde o peníze

Nebezpečí černého hazardu vnímá také místopředseda poslaneckého klubu ANO Jan Volný. „Osobně mám trochu obavy, aby se to nepřehnalo a nevyhnali jsme hazard do šedé zóny. Zdanění u živých her a loterií už je nyní dostatečné. S lehkou úpravou bych souhlasil, ale 30 procent je hodně, mohlo by to být kontraproduktivní ve výběru daní,“ řekl Právu Volný.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek k tomu poukázal, že stávající zdanění hazardu platné od počátku roku 2017 považovalo ministerstvo financí za maximální. „Naposledy, když se loterijní zákon schvaloval, mělo zpracovanou analýzu, že je to maximální míra. Tvrdili, že pokud by se zvýšila, že to povede k růstu nelegálního hazardu,“ sdělil Právu Bartošek.

Loterijní zákon je podle něj zdařilý a ministerstvo spíš zaspalo v uplatňování tzv. brzd závislosti jako časová omezení nebo zákazy hraní. „Mám dojem, že ministerstvu financí jde jen o peníze, nezajímá se o lidi, kteří propadli závislosti,“ poznamenal Bartošek.

Podle Jiřího Dolejše (KSČM) je obecně dobře, že vláda a resort financí přemýšlí i o příjmech do státní kasy, ale nad mírou zdanění se povede ještě debata. „Třeba sportovní sázení je z hlediska společenské nebezpečnosti něco úplně jiného než automaty. Je třeba najít dohodu, kde bude míra zdanění odpovídající,“ řekl Právu Dolejš.

Například místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Roman Onderka (ČSSD) by se nebál danit dál. „Zdanění technických her zůstává dle návrhu stejné. Já bych se nebál zvýšit i tuto daň,“ uvedl.

Tvrdého hazardu je v Česku více

Podle Martina Svobody z občanského sdružení Občané proti hazardu je prostor pro zvýšení daňové zátěže hlavně u hracích automatů. „Nevidím důvod, proč to zpřísňovat u méně nebezpečných her, myslím, že to není příliš koncepční krok. Je to v pořádku tak, jak to je. Pokud navyšovat daň, tak u hracích automatů,“ podotkl Svoboda.

Proti vyšší dani se vymezila Sazka, provozovatel Sportky: „Sazka respektuje a podporuje diferenciaci hazardního trhu z hlediska společenské nebezpečnosti her. Zásadně ale nesouhlasíme s návrhem ministerstva financí, který je v zásadním rozporu s odbornými tuzemskými i zahraničními adiktologickými výzkumy. Ty vždy a jednoznačně potvrzují, že číselné loterie, jakou je Sportka, nebo stírací losy jsou nejméně společensky nebezpečné hry na trhu.“

Loterie jsou navíc podle společnosti v Česku zastoupeny menší měrou, než je průměr v Evropské unii. „Podíl loterií v Evropě činí průměrně 45 %, zatímco v ČR 10 %, zbytek tvoří kurzové sázky a tvrdý hazard. Pokud chce ČR opravdu bojovat s hazardem a strukturovat trh srovnatelně s EU, musí tomu odpovídat všechny kroky, které jsou v EU standardem. A to návrh ministerstva rozhodně není. Razantní zvýšení daně z těchto her naopak podporuje růst tvrdého hazardu v ČR,“ varoval mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Na dotaz Práva, zda by kvůli vyšší dani Sportka zdražila, odpověděl, že to je předčasná úvaha, nicméně Sazka by dopady na zákazníka přenášet nechtěla.