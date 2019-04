Rusko vyhrálo u WTO obchodní spor s Ukrajinou. Argumentovalo národní bezpečností

Rusko vyhrálo u Světové obchodní organizace (WTO) spor s Ukrajinou týkající se zastavení dovozu ukrajinského železničního zařízení do Ruska. Moskva argumentovala národní bezpečností. Je to poprvé, co WTO rozhodla o právu na výjimku ve volném obchodu právě z důvodu národní bezpečnosti, uvedla v pátek agentura Reuters.