Martin Procházka, Právo

„Evropská komise to navrhla v úterý, ale balíčky opatření musí ještě schválit Evropský parlament a členské země EU,“ řekl Právu mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Evropský parlament se bude bezpečnostními balíčky zabývat za několik měsíců, po schválení jednotlivými státy by měla nařízení začít platit v roce 2022. Od tohoto roku by všechna nová auta v EU měla být vybavena novými bezpečnostními systémy.

Řidič má vždy poslední slovo

Česká republika s novou normou v principu souhlasí. „Toto nové nařízení obsahuje mnohé systémy a připomínkovali jsme ho. Oficiální stanovisko ČR k předpisu jako celku bylo kladné,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Doplnila, že nařízení bude po ukončení legislativního procesu a vydání pro Českou republiku plně závazné. „Pokud by výrobci vozidel či systémů povinnosti v termínech neplnili, tak nemohou na trh v EU vozidla uvádět,“ vysvětlila.

Takzvaný systém ISA je podle Siroty elektronický systém, který nastaví pomocí informací z GPS a digitální mapy platný rychlostní limit a při jeho překročení řidiče zvukově nebo vizuálně upozorní. „Případně by mohl i snižovat výkon motoru,“ uvedl.

Řidiči se podle něho ale nemusí obávat, že by ztratili kontrolu nad vozidlem. „Podle platné Vídeňské úmluvy z roku 1969 je řidič poslední instancí. I kdyby takový systém existoval, vždy musíte mít právo sešlápnout plyn nebo brzdu, když je před vámi překážka nebo jede někdo v protisměru. Nemůže to existovat tak, že by auto jelo rychlostí 50 kilometrů a řidič bude čekat, až do něj narazí vychýlený kamión,“ vysvětlil Sirota.

Systém ISA má být možné obejít, a to opětovným sešlápnutím plynového pedálu. Ten by řidiči umožnil krátkodobě překročit rychlostní limit. Alespoň v prvních letech po zavedení systému má být podle serveru autoexpress.co.uk možné jej po nastartování manuálně vypnout, po zastavení vozidla a opětovném nastartování se však systém zase automaticky zapne.

Evropská rada bezpečnosti dopravy rovněž doporučuje, aby byla nová auta vybavena kamerami, které rozpoznají dopravní značky.

Mezi další opatření navrhovaná EK patří třeba asistent při couvání a taky prvky posuzující schopnost řidiče řídit, jako třeba únavový senzor. Uvažovalo se i o povinném testování přítomnosti alkoholu v krvi řidiče po nastartování. „To ale podle našich informací vypadlo,“ řekl mluvčí ÚAMK.

Další zvýšení cen

Pro řidiče nová opatření ale nebudou znamenat jen vyšší bezpečnost. Automobilky totiž zavedení systémů promítnou do cen nových vozů a jejich cena poroste nejméně o několik tisíc korun. To je pro motoristy další špatná zpráva poté, co minulý týden nejprve Volkswagen a poté i Škoda Auto a další výrobci uvedli, že přísnější emisní normy povedou ke zvýšení cen aut. Volkswagen zdraží vozy během čtyř let o několik desítek tisíc korun.

„Vždy, když se přijímají nová opatření, dojde ke zdražení. V tomto případě by mohlo jít o několik tisíc korun, protože řada zejména dražších aut už některé navrhované prvky nabízí,“ prohlásil Sirota.

Citelnější zdražení mohou očekávat majitelé menších a levnějších aut. „Jestliže celý systém výrobce nasadí jednorázově, bude zdražení vyšší,“ doplnil.