Hranice příjmové chudoby se díky rychle rostoucím mzdám v loňském roce zvýšila o 768 korun. Průměrná hrubá mzda totiž vzrostla o 2390 korun (8,1 procenta) na 31 885 korun.

U dvojice dospělých dosahovala hranice příjmové chudoby za loňský rok 17 944 korun, pro jednoho rodiče s dítětem do 13 let činila 15 552 korun a pro oba rodiče s dvěma dětmi do 13 let byla 25 122 korun.

Většina domácností neměla potíže vycházet se svými příjmy. Obtížné to bylo pro 17,6 procenta domácností.

Globální příjmová nerovnost.

Globální příjmová nerovnost v posledních 18 letech výrazně klesla. Giniho koeficient, který měří příjmovou nerovnost, v letech 2000 až 2018 globálně klesl ze 64,7 na 50,2 procent.

V tomto měřítku přitom 100 procent značí absolutní nerovnost a 0 procent absolutní rovnost.