„Může se stát, že od 1. 4. to bude super těžké importovat do Británie a kamiony budou stát přes celou Belgii až někam k Německu, uvedl pro AP ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Nějaký čas pivovar bude zachraňovat předzásobení na britském trhu, pak tam ale prý budou muset očekávat pokles byznysu. „Všechny celní nebo ekonomické bariéry jsou z hlediska vývozu piva nepříjemné. Vyvážíme tam 250 tisíc hektolitrů, je to náš pátý největší trh. Jsou pivovary, pro které je ten (britský) trh velmi významný,“ komentovala ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

„V Anglii mají český ležák rádi. Může to zasáhnout do výsledků jednotlivých pivovarů,“ dodala.

Šéf Budvaru Dvořák také zmínil, že pivovar do Anglie vozí také tankové pivo, kde je důležitá jeho čerstvost. „Poslední, co potřebujeme, je, aby nám takové pivo zůstalo stát tři týdny na hranicích, protože to si ho můžeme zase odvézt zpátky,“ popsal.

Takové potíže by podle Dvořáka mohly ohrozit postavení pivovaru v hospodách a restauracích. Upozornil i na to, že pokud se nějaký distribuční kanál naruší, vyžádá si pak jeho následné obnovení svůj čas.

Skoro tři roky po referendu o brexitu není stále jasné, kdy a za jakých podmínek Velká Británie Evropskou unii opustí. Zatím platí původní – tedy půlnoc z 29 na 30. března. Premiérka Theresa Mayová zvažuje požádat o odklad, s tím by ale musely jednohlasně souhlasit členské země EU. Tento týden se Mayová také snaží napotřetí prosadit schválení dohody o brexitu v britském parlamentu, dvakrát předtím přitom utrpěla drtivou porážku.