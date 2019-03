Tomáš Volf, Novinky

K aktuální kauze salmonely v polském hovězím – kolik takového masa se podle posledních údajů do Česka dostalo?



Bakterie salmonely jsme nejdřív našli v zásilce zhruba 800 kilo. Polská strana nás pak upozornila, že do Česka šlo ještě asi 1200 kilo z druhé šarže se salmonelou. Krátce předtím jsme zpřísnili monitoring polského masa v souvislosti s předchozí kauzou, kdy se k nám dostalo 300 kilo hovězího masa, které mohlo pocházet z jatek, kde docházelo k nelegální porážce.

Mohlo pocházet maso se salmonelou z těch problematických jatek?

Nemělo to souvislost. Bylo to z úplně jiného regionu, ani jim maso nedodávali. Byla to naprosto jiná kauza.

Salmonela v hovězím prý není obvyklá.



Není, vyskytuje se jenom občas. Proto jsme nepředpokládali, že by to pocházelo z chovu. Myslíme si, že selhal lidský faktor a to hovězí maso bylo kontaminováno na bourárně. Nejčastější je salmonela u drůbežího masa, vajec.

Kdyby se prokázalo, že maso neznámého původu brala restaurace, zaplatí také pokutu

Salmonelu jste zjistili také v polském kuřecím...

Ano, ve skladu v Ústeckém kraji. Informovali jsme polskou veterinu, ta upřesnila, že maso šlo i do dalších míst v Česku. Dohromady to bylo 4,5 tuny.

Evropská komise Česko vyzvala k ukončení údajně nepřiměřených kontrol polského hovězího. Co jim vadí?



Mimořádná veterinární opatření spočívají v tom, že příjemce může uvolnit maso na trh až po vyšetření na salmonelu s negativním výsledkem. Musí mít výsledek z akreditované laboratoře v Česku nebo v Polsku. Test je hotov do 24 hodin. Máme tři veterinární ústavy, které to zajišťují, v Praze, Jihlavě a Olomouci.

Poslechnete tu výzvu?

V mimořádných kontrolách chceme pokračovat. Přikročili jsme k nim proto, že se maso se salmonelou dostalo až k zákazníkům.

Nejsme schopni ve skladech míst určení stoprocentně zabezpečit odběr vzorků, protože je to rychloobrátkové zboží. Čekáme i na to, jaká dodatečná opatření zavedla polská strana, zatím od nich ty informace nemáme.

Tento týden mají o ukončení kontrol hlasovat členské státy. Pokud to projde a my neposlechneme, hrozí nám sankce. Víte, v jaké výši se mohu pohybovat?



Zatím ne. Proti ČR se ve vztahu k veterinární správě nikdy nevedlo správní řízení ze strany EU, je to pro nás nová zkušenost. Nějaké sankce tam jsou, museli by zkoumat, jak dlouho naše opatření trvalo, jaké to způsobilo problémy dotčeným subjektům. Členským zemím předneseme naše argumenty, nemůžeme předjímat, jak to dopadne.

Závadné polské maso s bakteriemi salmonely. Maso veterináři znehodnotili modrou barvou.

FOTO: SVS, ČTK

Polský ministr zemědělství poukazuje na to, že problémy s masem má i Česko. Narážel na nedávno odhalenou nelegální bourárnu s masem neznámého původu. Poměrně často zachytíte dodávku s neznačeným masem. Jak vysoké pokuty za to padají?



Nejčastěji do sto tisíc korun, při opakovaném pochybení to může být víc. Podle zákona to může být maximálně 50 milionů. Ale sankce musí být přiměřená, nesmí být likvidační. Musí být zohledněno, o jaké množství šlo, jak dlouho a podobně.

Nikdo by asi nechtěl dostat v restauraci maso z nelegální bourárny. Proč by neměly padat likvidační pokuty, aby se to neopakovalo?



Je tu správní řád, není tak jednoduché uložit sankci. Musíte vyhodnotit závažnost, jak dlouho to dělal, o jaké množství šlo. To všechno mu musíte prokázat, nemůžete se opírat jen o domněnky.

Pokud by to maso bylo zdravotně závadné a někdo onemocněl, může to být i trestným činem. Kdyby se prokázalo, že maso neznámého původu brala restaurace, zaplatí také pokutu. Musí mít dodací listy a odebírat z registrovaných a schválených provozů.

Jaká nejvyšší pokuta kvůli masu zatím padla?



Přes dva miliony korun, kdy firma vydávala koňské maso za hovězí. Tam šlo asi o dvě stovky tun masa. V nelegální bourárně, kterou jsme odhalili ukrytou v průmyslovém areálu, bylo přes tunu masa.