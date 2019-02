Obří investice. Fiat Chrysler vrazí do tří továren v USA 100 miliard

Americká automobilová skupin Fiat Chrysler investuje 4,5 miliardy dolarů (101,4 miliardy korun) do stavby nové továrny značky Jeep v americkém státě Michigan a do rozšíření dvou dalších. Informoval o tom deník Financial Times. Firma uvedla, že chce vytvořit 6500 nových pracovních míst.