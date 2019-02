Boeing převezme od Embraeru divizi komerčních letadel

Akcionáři brazilského výrobce letadel Embraer v úterý schválili dohodu o prodeji 80procentního podílu v divizi komerčních letadel americké firmě Boeing. Dohoda je jednou z největších změn na globálním leteckém trhu za desítky let a mohla by přetvořit trh s letadly do 150 sedadel, informovala agentura Reuters.