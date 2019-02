Člen rady ČNB: Tvrdý brexit by mohl snížit růst ekonomiky pod dvě procenta

Odchod Velké Británie z EU bez dohody, tzv. tvrdý brexit, by mohl snížit růst české ekonomiky až pod dvě procenta. Tvrdý brexit by totiž mohl snížit růst tuzemského hospodářství o 0,7 až 1,4 procentního bodu. Vyplývá to z úterního vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na konferenci věnované brexitu.