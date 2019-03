tov, Novinky

„Postoji většiny tuzemských firem se nelze příliš divit. Británie je velmi významným přímým i nepřímým obchodním partnerem ČR a pokles obchodní výměny jsme zaznamenali ve statistikách již loni. Firmy a podnikatelé také vnímají celkovou nejistotu kolem celého procesu,“ uvedl Petr Manda, šéf firemního bankovnictví ČSOB.

Pozitivní dopad na českou ekonomiku a na obchodování předpokládali od brexitu pouze tři ze sta dotazovaných firem a podnikatelů. Zbytek respondentů neočekával žádný vliv, nebo nevěděl, jak odpovědět.

Firmy v Česku se brexitem zabývají, diskutují s obchodními partnery i se předem připravují. „Komunikujeme s našimi obchodními partnery ze Spojeného království a aktuální situaci s nimi probíráme,“ uvedl jednatel strojírenského podniku DSP Přerov Jakub Pitner. „Hledáme nové zákazníky v jiných zemích Evropy,“ prozradila Jitka Sýkorová, vedoucí ekonomického oddělení výrobce hliníkových žebříků a schůdků Alve.

Brexit Británie by měla Evropskou unii opustit letos 29. března. Pokud se do té doby nedohodne na „rozvodové” smlouvě s EU, nastane takzvaný tvrdý brexit. Ve hře je také odklad o dva měsíce. Dohodu, kterou vyjednala premiérka Mayová, britští poslanci neschválili. Problém představuje zejména takzvaná irská pojistka, která má zabránit tomu, aby mezi unijním Irskem a Severním Irskem patřícím k Británii nevznikla pevná hranice. Unii opouští Britové na základě výsledků referenda z roku 2016, v němž se těsná většina (51,9 procenta) lidí vyslovila pro odchod z Unie.

Firmy a podnikatelé by si hlavně přáli, aby se situace co nejdříve vyjasnila. „Co se týče obchodních vztahů, byl by nejlepší jasný tvrdý brexit, který by se následně díky zájmu obou stran a již bez potřeby trestat Velkou Británii, upravil postupnými dohodami. Nejistota je horší než tvrdý brexit,“ shrnul jednatel dodavatele zdravotnických pomůcek Ortoservis Marek Mikulka.

Více než tři čtvrtiny dotázaných firem a podnikatelů uvádějí, že by Česká republika neměla následovat krok Británie a také z EU vystoupit.

ČSOB se v průzkumu ptala čtyř stovek středních a malých společností a živnostníků napříč obory podnikání.

Možný vývoj okolo brexitu

FOTO: David Ryneš, Novinky