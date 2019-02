bož, Novinky

Úřad zamítl návrh Kapsche na zákaz plnění smlouvy. „A to s ohledem na to, že nezjistil, že by smlouva byla podepsána v rozporu s předběžným opatřením,” uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

V rozhodnutí o rozkladu potom Rafaj zamítl námitky Kapsche, podle nichž bylo předchozí rozhodnutí nezákonné a nesprávné. „Zejména se neztotožnil s námitkou, že Úřad nesprávně vyhodnotil platnost a účinnost předběžného opatření,” doplnil Švanda.

Kapsch namítal, že k uzavření smlouvy došlo navzdory nařízenému předběžnému opatření ÚOHS ve správním řízení, v němž byl posuzován postup ministerstva v zadávacím řízení na systém elektronického mýtného.

Desetiletý provoz za 11 miliard



ÚOHS již v září zamítl návrhy firmy Kapsch s odůvodněním, že v postupu ministerstva neshledal porušení zákona. Správní řízení zčásti zastavil, jelikož Kapsch v návrhu neuvedl, jaká újma mu měla být způsobena.

Konsorcium SkyToll a CzechToll, které vyhrálo tendr na nového provozovatele mýtného systému, by za 10,75 miliardy korun mělo deset let spravovat mýtné s použitím satelitní technologie. Soutěž napadl dosavadní provozovatel mýtného systému, rakouská firma Kapsch.

Úřad nejprve nepravomocně rozhodl o zrušení tendru z důvodu netransparentnosti při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných flash discích, jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně. Následně předseda úřadu Petr Rafaj vrátil rozhodnutí k přezkoumání.