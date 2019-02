tov, Novinky

Meziměsíčně vzrostly v lednu ceny elektřiny, jejího přenosu, rozvodu a obchodu s ní o 7,4 procenta, což byl také nejvyšší nárůst cen od roku 2009.

Za nárůstem ceny elektřiny stojí vývoj na evropském trhu, kde za poslední rok vzrostla na burze cena jedné megawatthodiny (MWh) ze 34 eur (873 korun) až na téměř 50 eur (1283 korun) za MWh.

„Uzavírání jaderných elektráren v Německu, vysoká cena emisních povolenek a tlak na produkci energie z obnovitelných zdrojů vedou ke skokovému zdražování elektřiny. Dražší elektřina se postupně projeví v růstu cen továrenských výrobků i ubytovacích a stravovacích služeb,“ řekl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Růst ceny elektřiny podle něj bude pravděpodobně pokračovat i v následujících letech, kdy se významně promění energetický trh v Evropské unii.

Dopad německé politiky



Německo se zavázalo, že do roku 2022 uzavře všechny své jaderné elektrárny, které v současné době vyrábějí zhruba 13 procent německé produkce elektřiny. To je přibližně stejně jako všechny německé fotovoltaické a vodní elektrárny. Produkce elektřiny z jádra by měla být postupně nahrazována obnovitelnými zdroji. To si však vyžádá značné investice, které se budou promítat do koncových cen.

Navíc výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů má proměnlivý výkon závislý na počasí. Tento problém se podle ekonoma bude muset řešit investicemi do přenosové soustavy, což v konečném důsledku opět povede k růstu koncové ceny elektřiny.

Rostou ceny povolenek



Do ceny elektrické energie se promítá i cena emisních povolenek, která v poslední době výrazně roste. Jen za poslední rok stoupla cena povolenek za jednu tunu oxidu uhličitého z úrovně 9,5 eur na 20,4 eur.

„Tento vývoj staví do nepříjemné pozice produkci z uhelných elektráren, která přestává být rentabilní. Navíc do roku 2030 bude muset být v rámci Evropské unie produkováno 32 procent elektřiny prostřednictvím obnovitelných zdrojů, což například pro výrobu elektřiny v ČR je značně ambiciózní plán, který si vyžádá masivní investice s dopady na koncovou cenu elektřiny,“ dodal Křeček.