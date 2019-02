„Nová vlna cel se pravděpodobně podle tweetu z Bílého domu znovu odloží a čínské akcie v reakci jako pokropené živou vodou vyskočily na nejvyšší úrovně od června 2018,“ uvedl hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Čínské akcie si zároveň od začátku únoru připsaly 16,5 procenta. Pokud budou tímto způsobem pokračovat do konce měsíce, mohlo by jít o jejich nejlepší měsíc od dubna 2015.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......