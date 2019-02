tov, Novinky, ČTK

Stát tak podle premiéra získá větší kontrolu nad výstavbou a možnost jednat v případě, že se změní parametry trhu, či přebrat stavbu od ČEZ, kdyby hrozilo zvýšení nákladů.

Garance by podle Babiše byla bianco šekem. Pro ČEZ je nyní podle něj nutné neprodleně spustit zahajovací etapu příprav, tedy získat povolení k umístění stavby a zorganizovat výběrové řízení. „Preferencí je moderní jaderný zdroj," dodal. Vláda podle něho sleduje projekty ve světě, zejména ty, které se zpozdily.

Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech, řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Dohoda s ČEZ by podle něj měla být uzavřena letos.

„Hodnotím to jako dobrý posun od původních úvah, že by to měl stavět pouze ČEZ,” komentoval v ČT odborník na energetiku Jiří Gavor ze společnosti ENA. Podle něj nyní ale bude komplikované dohodnout detaily takové smlouvy.

Zástupce menšinových akcionářů Michal Šnobr na Twitteru uvedl, že navržená varianta je neprůchodná pro menšinové vlastníky, ale i pro Brusel.

Premiér: rizika zpoždění a prodražení zůstanou na akcionářích ČEZ, cosi má vyřešit smlouva mezi @SkupinaCEZ & státem s opcí státu kdykoli 100% dceru ČEZ odkoupit. Takto neprůchodná varianta pro minority ČEZ a dle mého i neprůchodná pro Brusel, zvláště na německo-rakouském trhu — Michal Šnobr (@michalsnobr) February 21, 2019

Také Gavor potvrdil, že státní podporu vždy musí schválit EU. Upozornil, že vliv v Bruselu mají protijaderné Německo a Rakousko, takže takové schvalování může být složité a dlouhé. Míl kvůli jednání s Evropskou komisí odhaduje dokončení výběrového řízení na rok 2024.

Babiš v březnu poletí do Bílého domu, s americkým prezidentem Donaldem Trumpem by měl jednat také o energetice.