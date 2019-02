Novinky

Značky budou umístěny na exitech 41 a 357 na dálnici D1, na exitu 0 na D2 u Brna, na exitech 146 a 169 na D6, na exitu 41 na D11 a také na exitu 67 na D5, kde vjel minulý týden do protisměru třiaosmdesátiletý řidič, po dálnici pokračoval v jízdě a způsobil vážnou dopravní nehodu. O několik dní později v nemocnici zemřel, řidič druhého auta utrpěl vážné zranění.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Řidič natočil auto v protisměru před nehodou na D5. Zdroj: čtenář Novinek

Kdy budou značky na místa instalovány, není jasné, stát ani neví, kdo je bude vyrábět. Mluvčí resortu dopravy Lenka Rezková Novinkám nedávno řekla, že by značky měly být rozmisťovány od poloviny tohoto roku.

Následky vjetí do protisměru bývají často fatální, ročně se přitom v nesprávném směru podle statistik ocitne až 300 řidičů.

BESIP tento týden zveřejnil doporučení, co by měl řidič, který se na dálnici ocitne v protisměru, dělat. Důrazně varoval před otáčením se do správného směru.