Německo nejvíce vyváží do Spojených států

USA byly i v loňském roce trhem, na nějž mířila největší část německého vývozu. V pondělí na to upozornil server německé veřejnoprávní televize ARD. Němečtí exportéři do Spojených států vyvezli zboží za 113,5 miliardy eur (2,9 bilionu korun). Němci nejvíce vyvážejí do USA již třetí rok v řadě.