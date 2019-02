ČTK

Zatímco po poledni dosahovala kolona tří kilometrů, po 15:30 byla zhruba dvoukilometrová, řekl, řekl policejní mluvčí z Vysočiny David Linhart. „Ve směru na Prahu je pak provoz plynulý,“ dodal Linhart.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo odklízet provizorní svodidla v zúžené části D1 na Vysočině mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem v pátek večer. Po jejich odstranění bude dálnice ve standardní šířce, řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dodal, že práce je naplánována do pondělí do 21:00. Není však vyloučeno, že úprava úseku skončí dříve. „Záleží hlavně také na počasí. Musíme na dálnici namalovat jízdní pruhy a to nejde, pokud by například pršelo,“ uvedl Rýdl.

Připomněl, že bez ohledu na to, jak budou práce postupovat, ŘSD počítá s tím, že v neděli odpoledne, kdy bývá provoz na dálnici frekventovaný, budou ve směru na Prahu průjezdné dva pruhy.

Modernizovaný úsek D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. FOTO: Mapy.cz

Desetikilometrový úsek D1 mezi 94. a 104. kilometrem je zúžený kvůli započaté modernizaci, kterou se nepodařilo dokončit do zimy. ŘSD od ledna odstraňuje závady ve sjízdnosti, aby se mohl provoz vrátit na dva jízdní a jeden odstavný pruh v obou směrech.

Rekonstrukce dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem za 1,75 miliardy korun začala loni v březnu. Práce se nepodařilo dokončit před zimou a v zúženém úseku začala loni v prosinci kolabovat doprava. ŘSD následně ukončilo spolupráci s původním dodavatelem a nechalo jinými firmami posunout nebo odstranit dočasná svodidla, aby byla dálnice přes zimu lépe průjezdná. Na jaře chce vybrat nového dodavatele, který by měl v létě pokračovat v opravách.