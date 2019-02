Novinky, ČTK

Ryanair přepravil během posledních třech měsíců loňského roku 32,7 milionu pasažérů oproti 30,4 milionu o rok dříve. Výnosy narostly o devět procent na 1,53 miliardy eur (39,3 miliardy korun).

Firma očekává, že celoroční zisk za období do konce března klesne až o 31 procent na částku mezi 1,0 miliardy a 1,1 miliardy eur. Na vině je více faktorů - od letních stávek, vyšších cen ropy až po příliš velkou nabídku krátkých letů v Evropě.

Generální ředitel Ryanairu Michael O'Leary

FOTO: Francois Lenoir, Reuters

A ceny letenek se podle předpokladů managementu hned tak nevzpamatují. „Nesdílíme optimistický výhled některých konkurentů, že letenky v létě 2019 podraží,” uvedla v pondělí firma.

Ryanair také oznámil, že v létě příštího roku z čela vedení po 22 letech odejde David Bonderman. Naopak dlouholetému šéfovi Michaelu O’Learymu byla smlouva prodloužena o dalších pět let, přestože nabídku na zářijové valné hromadě okomentoval slovy: „Nejsem si jist, zda to potěší paní O’Learyovou.” V čele společnosti, která létá do desítek zemí, včetně České republiky, O’Leary stojí 24 let.