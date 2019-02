Novinky, ČTK

Asi 112 kilogramů masa z problematických polských jatek skončilo v Česku v Praze. „Z toho 55 kg je stále u obchodníka v Praze 8, který ho má ve skladu. Půjde to na likvidaci. Budou také odebrány vzorky,” uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy.

Další maso putovalo do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem. Celkem se do Česka dostalo 300 kilogramů masa plus dalších asi 100 kilogramů, které byly do Polska vráceny ještě předtím, než úřady zjistily, že se maso z jatek, kde se porážely nemocné kusy zvířat, v Česku nachází. Z Polska bylo toto maso vyvezeno do 13 zemí Evropy.

Na zásilku upozornili z Polska



Do Polska byla už dříve vrácena zásilka z Nového Bydžova o hmotnosti přes 100 kilogramů. Upozornil na ni přímo polský obchodník.

„Dovozce se k tomu postavil čelem. Nebylo nic distribuováno a veškeré množství, které si jeho dodavatel z Polska vyžádal vrátit zpět, tak bylo vráceno," řekl v pátek ředitel hradecké krajské veterinární správy Aleš Hantsch.

Jméno bydžovské firmy neuvedl. Veterináři bydžovské firmě zároveň pozastavili obchod s polským masem od jiných polských dodavatelů. Toto maso ze dvou dodávek sice nepochází z problematických jatek, ale veterináři z něj podle Hantsche preventivně odebrali vzorky pro rozbor ve Státním veterinárním ústavu.

Snímek z reportáže polské televize TVN o zacházení s masem nemocných krav na jatkách.

FOTO: Agencja Gazeta, Reuters

Ivana Matková, spolumajitelka řeznictví a uzenářství Antonín Matek z Kostelce nad Labem, zase ČTK řekla, že mají vlastní jatka a maso v Polsku nikdy nekupovali. Na svých jatkách porážejí dobytek z Polabí, ze vzdálenosti do 50 kilometrů od Kostelce.

Ministr zemědělství Miroslav Toman v pátek vyzval, aby si lidé kontrolovali původ hovězího masa. To balené jej má napsáno na obale, v řeznictvích by tato informace měla být k dispozici poblíž masa.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.

Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume v pátek oznámil, že do Francie se dostalo 800 kilogramů zkaženého masa, z toho 150 kilogramů bylo zabaveno. Portugalské úřady uvedly, že zabavily 99 kilogramů podezřelého hovězího z Polska a nařídily ho zničit.

Zájem o nemocné krávy

Na problematiku prodeje masa nemocných krav upozornila polská televize TVN24, jejíž reportér se nechal zaměstnat na jatkách v Mazovském vojvodství.

„Chovatelé místo toho, aby zaplatili 500 zlotých (zhruba tři tisíce korun) za usmrcení nevyléčitelně nemocného dobytka, prodávají jej za zhruba stejnou částku majitelům jatek,“ popsal reportér.

Jelikož zdravá kráva na maso stojí okolo 2,5 tisíce zlotých (zhruba 15 tisíc korun) a roční zisk průměrných polských jatek je v přepočtu okolo 2,1 milionu korun, zájem o nemocné krávy je obrovský.

Roční zisky ze závadného masa u nich dosahují kolem 15 milionů korun, tedy mnohonásobně víc než u masa ze zdravých zvířat. Podle stanice existuje v Polsku množství jatek, která se na zpracování masa z nemocných zvířat specializují.