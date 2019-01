Kdo zaplatí nový jaderný blok? Podle ministryně má být jasno v dubnu

Do dubna letošního roku by mohlo být jasno o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Novinářům to při příchodu na pondělní jednání vlády řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné.