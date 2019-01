tov, Novinky, ČTK

Americká lehká ropa WTI v pátek zdražovala zhruba o procento na 53,66 dolaru za barel, podobným tempem její ceny rostly také ve čtvrtek. Zdražila také severomořská ropa Brent, její ceny míří k 62 dolarům za barel.

„Trh má skutečně obavy z geopolitických faktorů a z toho, co se stane, pokud budou uvaleny sankce na Venezuelu," uvedl podle agentury Reuters analytik Phil Flynn ze společnosti Price Futures Group.

Podle zdrojů CNN zvažuje americký prezident Donald Trump škálu ekonomických sankcí proti režimu prezidenta Nicoláse Madura, včetně sankcí na vývoz ropy z Venezuely. Takové sankce by znamenaly zdrcující ránu pro hroutící se venezuelskou ekonomiku. Zasáhly by ale také americké rafinerie, které každý den z Venezuely dovážejí stovky tisíc barelů ropy. To by podle serveru vedlo ke zdražení suroviny, kterou by narychlo museli kupovat odjinud. „USA si ublíží, pokud uvalí takové sankce na Venezuelu,“ řekl CNN Matt Smith, šéf komoditní analytické firmy Clipper Data.

Těžba ropy ve Venezuele

FOTO: Fernando Llano, ČTK/AP

Kvůli Venezuele také roste geopolitické napětí mezi Washingtonem a Moskvou, která stojí za Madurem.

„Venezuela již zdaleka není takovým hráčem na ropném trhu, jako tomu bylo v minulosti. Aktuálně je na celém ropném trhu hlavním hybatelem celkově vysoká nabídka černého zlata, a to ze strany všech významných hráčů – Saúdské Arábie, resp. OPEC, Ruska a USA. Na straně poptávky jsou zřejmé signály oslabujícího růstu globální ekonomiky a patrné to je zejména v průmyslu,” řekl Novinkám hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek, který proto výraznější růst cen v nejbližších měsících nečeká. Zdražování ropy odhaduje spíše až na druhou půlku roku, kvůli rostoucí poptávce.

Výraznější růst cen ropy v závěru tohoto týdne brzdila i data z USA. Americký Úřad pro energetické informace (EIA) ve čtvrtek oznámil, že zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o osm milionů barelů. Analytici přitom předpovídali, že zásoby vykážou mírný pokles. Údaje EIA rovněž ukázaly, že zásoby benzínu v USA stouply již osmý týden za sebou a dostaly se na nový rekord.