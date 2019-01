tov, Novinky, ČTK

„V případě brexitu bez dohody budeme muset učinit pro Británii potenciálně velmi škodlivé rozhodnutí," prohlásil šéf společnosti Tom Enders.

„Neposlouchejte šílené zastánce brexitu, kteří tvrdí, že protože tu máme velké továrny, tak tu zůstaneme navždy. Tak to není,” uvedl německý manažer ve videu publikovaném na stránkách firmy.

Dodal, že Airbus sice nemůže okamžitě přesunout velké továrny z Británie do jiných částí světa, společnost by ale mohla být nucena přehodnotit budoucí investice v případě, že by nastal brexit bez dohody. „Je tu spousta zemí, které by velice rády vyráběly křídla pro Airbus,” pohrozil Enders.

Brexit podle něj hrozí zničit století vývoje založeného na vzdělání, výzkumu a lidském kapitálu, řekl v dosud nejostřejším varování. Nejistotu kolem brexitu označil za „ostudu”, která nedovoluje podnikatelům plánovat.

Británie by měla EU opustit letos 29. března, zatím však nemá s EU „rozvodovou” smlouvu upravující vzájemné vztahy po tomto datu. Text vyjednaný britskou vládou tamní poslanci odmítli. Pokud nedojde k dohodě, přijde tvrdý brexit. Británie unii opouští na základě výsledků referenda z roku 2016, v němž se těsná většina (51,9 pct) lidí vyslovila pro odchod z unie.

Airbus možný odchod kvůli brexitu naznačil již dříve, vzápětí se ale objevily hlasy, které možný přesun výroby z Británie zpochybnili. Tvrdí, že hlavní závod na výrobu křídel v Broughtonu pracuje efektivně a za plus označují i slabou libru, píše agentura Reuters.

Británie by měla opustit EU letos 29. března. Kvůli nejistotě, která v souvislosti s tím panuje, řada nadnárodních firem stěhuje své ústředí z Londýna do evropských metropolí, tento týden se tak rozhodla například Sony. [celá zpráva]