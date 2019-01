Čím hlasitější odpůrce GMO, tím větší ignorant, tvrdí studie

Nejprázdnější sud nejvíce duní. Platí to i u hlasitých odpůrců geneticky modifikovaných potravin (GMO). Jak ukázala analýza výzkumů z USA, Francie a Německa, odpůrci jsou v oblasti vědy často naprosto nevzdělaní a vůbec problematice GMO nerozumějí. O to více se k těmto otázkám vyjadřují. Upozornil na to server listu Guardian.