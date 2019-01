tov, Novinky

Žen Čeng-fej předstoupil před novináře v úterý ve městě Šen-čen. Jeho dceru Meng Wan-čou, finanční ředitelku Huawei, zadrželi v prosinci v Kanadě a čelí vydání do USA kvůli podezření, že firma prodávala americká zařízení do Íránu. [celá zpráva]

Huawei čelí v řadě zemí podezření ze špionáže, za bezpečnostní hrozbu jej vedle další čínské firmy ZTE označil i český úřad pro kybernetickou bezpečnost. [celá zpráva]

Firma i čínská diplomacie to ostře odmítají. „Stále miluji mou vlast, podporuji komunistickou stranu, ale nikdy neudělám nic, co by poškodilo jakoukoli zemi světa,” prohlásil zakladatel Huawei, bývalý důstojník čínské armády, který se na veřejnosti často neobjevuje.

Dodal, že „nikdy od žádné vlády nedostal žádost o poskytnutí nestandardních informací”. Také řekl, že se mu po dceři velice stýská.

Finanční ředitelka čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou je také dcerou zakladatele společnosti.

FOTO: Reuters

Na Huawei se kvůli bezpečnostním obavám zaměřily například USA, Velká Británie či USA a v některých případech zablokovaly firmě možnost podílet se na výstavbě mobilních sítí nové generace 5G, připomněl list.

Minulý týden v Polsku zadrželi zaměstnance Huawei kvůli podezření ze špionáže pro čínské tajné služby. Firma jej později propustila.

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by mohl intervenovat ve prospěch Meng, pokud by to pomohlo uzavřít obchodní dohodu s Čínou. Země jsou nyní v celní válce. Zakladatel Huawei v úterý prohlásil, že Trump je „skvělý” a jeho daňové škrty pomohly americkému průmyslu.