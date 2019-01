bož, Novinky

Generálním ředitelem Tesly stále zůstává její kontroverzní zakladatel Elon Musk, který se nedávno musel vzdát funkce šéfa správní rady.

Americká společnost podle dokumentů zveřejněných ve sbírce založila pobočku v Praze, jde o dceru evropské Tesly sídlící v Nizozemsku.

Zakladatel automobilky Tesla Elon Musk.

Automobilka se k plánovaným aktivitám v tuzemsku nevyjádřila. V tuto chvíli nemá v Česku oficiální obchodní zastoupení a majitelé dovážených elektromobilů musí využívat servisu v Rakousku.

Vznikne v Česku evropská Gigafactory?



Podle odborníků oslovených deníkem je nicméně pravděpodobnější, že Tesla bude chtít v Česku otevřít výrobní kapacitu, nejen vzhledem k relativně levné pracovní síle. Deník cituje například experta na automobilový průmysl Radka Drába.

Autosalon Tesly v Kalifornii

Musk již před dvěma lety při návštěvě Německa předestřel plány na otevření továrny Gigafactory 2 v Evropě. Uvedl, že továrna bude vyrábět jak baterie, tak elektromobily.

Server The Space Invader následně přišel s informací, že by továrna mohla vzniknout v Česku, severně od Prahy. Lokalita by byla vhodná především kvůli vysokým zásobám lithia v Krušných horách v okolí Cínovce a Dubí. Lithium je základní složkou baterií pro elektromobily.

Název Gigafactory 2 mezitím dostala druhá továrna v USA a Gigafactory 3 se jmenuje čínská továrna. O plánované továrně v Evropě se zatím hovoří jednoduše jako o evropské Gigafactory. K červnu 2018 se hovořilo o tom, že by mohla vzniknout v Německu, ale definitivní rozhodnutí stále nepadlo.