Muskova Tesla už hledá zaměstnance pro pobočku v Česku

Americký výrobce elektromobilů Tesla založil pobočku v Česku. Tesla to v tichosti udělala již na konci loňského roku. V úterý na to upozornil deník E15. Záměry společnosti jsou v tuto chvíli nejasné. Je možné, že začne své vozy v budoucnu prodávat přímo v Česku. Spekuluje se také, že by zde mohla zahájit výrobu. Na webu už společnost pro pobočku hledá zaměstnance.