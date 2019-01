Méně byrokracie – Oproti desítkám různých podmíněných dávek a programů sociálního státu, s nimiž se pojí množství byrokracie a administrativních nákladů, je základní nepodmíněný příjem tak jednoduchý, že ho může samostatně řídit počítačový program bez jakékoliv byrokracie. Levnější než sociální stát – Výdaje na takový systém by mohly být nižší než na současný model sociálního státu. Omezení dobývání renty – Úředníci jako zájmová skupina se snaží co nejvíce rozšiřovat svoji sféru vlivu, což vede ke ztrátám u všech ostatních. Tak jednoduchá a obecná politika, která by nahradila současný model sociálního státu, by jejich možnosti v tomto směru omezila. Méně ponižování – Žadatelé musí dokazovat, že mají na konkrétní dávku nárok, že nevydělávají moc, nevydělávají příliš, v USA například, že neberou drogy. Jsou závislí na vůli úředníka, před kterým se musí ponižovat. To u nepodmíněného příjmu odpadá. Větší motivace pracovat – Pokud lidem dávka zůstane, i když začnou pracovat, budou více motivováni pracovat. Zdroj: Matt Zwolinski