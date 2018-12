ČTK

Agentuře se podařilo vysledovat trasu nákladu z jednoho takového tábora až k dodavateli sportovních potřeb Badger Sportswear, který působí v americkém státě Severní Karolína. Zastavit pronikání zboží vyrobeného nucenou prací do globálního dodavatelského řetězce je podle AP obtížné, přestože je dovoz takových výrobků do Spojených států nelegální.

Čína mluví o školení

Čínské úřady tvrdí, že cílem tréninkových center je přivést menšiny do „moderního, civilizovaného” světa a omezit chudobu. Osazenstvo táborů údajně podepsalo smlouvu, na jejímž základě se mu dostává odborného pracovního školení.

Zahraniční média pak úřady viní z toho, že o táborech vytvářejí „četné nepravdivé zprávy”. „Tyto reportáže jsou založené jen na principu jedna paní povídala nebo jsou zcela nepodložené,” tvrdí mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing.

Agentura AP ale má k dispozici svědectví asi tuctu lidí, kteří v táborech buď sami pobývali, anebo tam mají příbuzné či přátele. Ti říkají, že zadržovaní nemají jinou možnost než pracovat v továrnách. Většina dotazovaných Kazachů a Ujgurů, s nimiž AP hovořila v exilu, uvedla, že i lidé s vyšší kvalifikací jsou v táborech nuceni k podřadné práci.

Z doktorky švadlenou



Někteří nedostávali zaplaceno nic, jiní pár set dolarů měsíčně, ovšem i tato částka sotva přesahuje minimální mzdu v čínské provincii Sin-ťiang na hranici s Afghánistánem a Pákistánem, kde žije většina příslušníků muslimské kazašské a ujgurské menšiny.

„Americké společnosti, které odtud dovážejí, by měly vědět, že tyto výrobky vyrábějí lidé, se kterými se zachází jako s otroky,” řekla agentuře AP Ujgurka žijící ve Washingtonu Rašan Abbásová, jejíž sestru do tábora odvlekli. „Co tam s ní budou dělat, chtějí doktorku přeškolit na švadlenu?” podivuje se Abbásová.

„Řekli, že mu našli práci, ale já si myslím, že je to koncentrák... Říkají tomu továrna, ale je to jen výmluva, aby ho uvěznili,” řekla agentuře AP žena, jejíž manžel zmizel v táboře v únoru, když přijel do Číny na návštěvu z jejich domovského Kazachstánu.