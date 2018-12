tov, Novinky

„Zítra v sedm ráno tam nastoupí stroje, začneme v obou směrech mezi kilometry 97 a 104. Bude to znamenat dopravní omezení, svedeme dopravu do jednoho pruhu,” uvedl Rýdl. Dodavatelé dostali přímo zakázku malého rozsahu, bez výběrového řízení.

Šest čet má pracovat ve středu a čtvrtek s maximálním nasazením. Cílem je posunout svodidla tak, aby se mohlo jezdit dvěma pruhy. Svodidla musí posunovat tak, aby nehrozilo řidičům nebezpečí propadu kaveren pod stavbou.

„Nyní probíhá příprava, rozmrazování a odstraňování sněhu ze svodidel, to děláme vlastními silami,” dodal mluvčí.

Upřesnil, že po pondělním odeslání se ŘSD v úterý ráno snažilo osobně doručit dopis o výpovědi, zhotovitel s právníkem to odmítli převzít a podepsat. Naopak ale odeslali vlastní výpověď, kterou ŘSD přijalo. „Pokud chcete, abychom posunuli svodidla, dejte nám samostatnou objednávku a zálohu,” požadovala podle Rýdla firma.

Problematický úsek D1

FOTO: Mapy.cz

Důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo jsou podle firmy Geosan ze sdružení dosavadních dodavatelů skryté překážky v podobě kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem a dále v podobě odlišných geologických podmínek v místě založení nově budovaného mostu. Na úseku pracovala v konsorciu s italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy.

„Naše společnost udělala všechno pro to, abychom dílo pro ŘSD mohli do roku 2020 dokončit a předat do provozu,“ uvedl ředitel Geosanu Ivan Havel. „Bohužel nejnovější útoky ŘSD ukázaly, že objednatel o konstruktivní spolupráci s naší společností již nestojí. Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou,“ dodal Havel.

ŘSD argumentovalo, že opravy nabraly dvouměsíční zpoždění a nebyly ukončeny před zimou tak, jak měly. Při opravách navíc vznikly rozsáhlé kaverny, které je potřeba zasypat.