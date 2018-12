Bulharská firma BEH dostala od Evropské komise dvoumiliardovou pokutu

Evropská komise (EK) vyměřila bulharské státní společnosti BEH (Bulgarian Energy Holding) pokutu 77 milionů eur (téměř dvě miliardy Kč) za to, že v období pěti let do roku 2015 blokovala konkurenčním firmám přístup ke stěžejní plynárenské infrastruktuře. Firma tím zneužívala svého dominantního postavení, uvedla v pondělí komise.