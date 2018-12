bož, Novinky

„Návrat do krajských měst by se mohl uskutečnit poté, co bude přijata nová legislativa, která by měla počítat také s moderními přepravními platformami,” uvedla firma v tiskové zprávě.

„Náš odchod bohužel znamená výrazné zhoršení kvality služeb. Právě nízká kvalita a vysoká cena přepravy jsou faktory, proč jsme tato města zvolili pro další expanzi v České republice, a naprosto rozumíme obrovské poptávce ze strany obyvatel po nových alternativách,” uvedl šéf firmy pro Česko a Slovensko Roman Sysel.

Společnost dodala, že věří, že Česko brzy přijme „pokrokovou legislativu, která umožní co nejsvobodnější tržní soutěž na poli přepravy a která nebude odrazovat další hráče od vstupu na trh”.

Městský soud v Praze na začátku října vydal předběžné opatření, podle nějž musí Taxify v Olomouci, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích jezdit pouze s licencovanými řidiči a zaregistrovanými vozy. Aplikace přitom dosud byla otevřená jak licencovaným taxikářům, tak ostatním řidičům.

O předběžné opatření požádala česká platforma Liftago. „Liftago v předběžném opatření požaduje, aby Taxify nadále provozovalo své služby výhradně prostřednictvím prověřených řidičů – s taxi licencemi a registrovanými vozy,” uvedlo Liftago v tiskové zprávě.