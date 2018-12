Jindřich Ginter, Právo

„Mladí lidé často žijí sami, což vytváří tlak na poptávku. Průměrná domácnost se proti roku 2009 zmenšila. Také nedostatečná nabídka nájemního bydlení vede k větší poptávce po vlastním bydlení,“ řekla Schillerová.

Podle ní jde na podporu bydlení ze státního rozpočtu pro rok 2019 bezmála 80 miliard. „Je to nejvíce za posledních deset let. Nejvíce z této částky jde na podporu infrastruktury, dopravy ve vzdálenějších sídlech,“ dodala Schillerová. Přímo na bydlení se podle ní podpora pro příští rok meziročně zvýší o 258 procent.

Ředitel sekce finanční stability České národní banky Jan Frait označil nedávná tvrzení, že trh s hypotékami poklesne o 20 procent po zpřísnění podmínek pro jejich poskytování, jako „mnoho povyku pro nic“.

Nejsme žádní velcí tvrďáci ve stanovování podmínek hypoték, když se podíváte po Evropě Jan Frait, ČNB

„Varování o poklesu trhu hypoték se nenaplnila. Letos se směřuje k dalšímu rekordu v počtu nových hypoték,“ dodal Frait.

Konstatoval, že v Česku jsou nemovitosti i podle evropských srovnání o zhruba deset patnáct procent nadhodnoceny, ale ČR v tom není šampiónem. Větší „předražení“ je třeba ve Švédsku. Potvrdil, že ceny bytů ale rostou rychleji než příjmy, a právě proto podmínky hypoték ČNB zpřísnila.

„Nejsme žádní velcí tvrďáci ve stanovování podmínek hypoték, když se podíváte po Evropě,“ zdůraznil Frait.

„Přece nechceme jít americkou cestou, kdy si také poměrně nedávno většina myslela, že všichni hned musí bydlet ve svém vlastním domě,“ glosoval to jeden z dalších účastníků konference za ČNB. Centrální banka potvrdila, že svá doporučení ke zpřísnění podmínek hypoték, která adresuje na banky, bude chtít výslovně uzákonit. „Jde jen o to, aby domácnosti nebyly předlužovány hypotékami,“ dodal Frait.

Představitelé developerských firem na včerejší konferenci také potvrdili, že zhruba třicet procent bytů v Praze kupují cizinci a třicet procent Češi na investici čili další pronajímání. Někteří byznysmeni upozorňují, že ve skutečnosti je v Praze bytů dostatek, ale je jen otázka, kdo na ně má.

Na připomínku, že stát na drahém bydlení profituje výběrem DPH a daně z nabytí nemovitosti, Schillerová reagovala, že DPH na byty se snižovat v dohledné době nebude a ani o rušení daně z nabytí neuvažuje, protože ročně do státní pokladny přinese na třináct miliard korun.

Výzkum: Za bydlení šest tisíc na osobu

Z výzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že přes 40 procent dotázaných uvažuje o změně bydlení a 41 procent z nich se chce přestěhovat z nájmu do svého na hypotéku. Po stěhování do vlastního touží nejčastěji lidé do 35 let a nejvíce v Praze.

Téměř u třetiny dotázaných celkové měsíční náklady na bydlení, tj. včetně poplatků v domě a za energie, nepřesáhnou šest tisíc korun měsíčně. Pro polovinu by bylo únosné meziroční navýšení maximálně o 20 procent. Nutno dodat, že v Praze lidé za nájem platí i s poplatky a energiemi na osobu i více než dvakrát tolik.

Více než polovina z těch, kteří se chtějí stěhovat, spoří; z toho 53 procent na spořicím účtu, 43 procent přes stavební spoření a dvacet procent zcela mimo banky do šuplíku.

Naspořenou částkou vyšší než 250 tisíc disponuje třetina z nich. Nejčastěji spoří tři až pět let na to, aby mohli spolufinancovat hypotéku. Dvě třetiny dotázaných se ovšem obávají ztráty hodnoty svých úspor na bydlení.